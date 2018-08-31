Самолет МС-21 может остаться без крыльев из-за санкций

Санкции США помешали поставкам композитных материалов для крыла российского самолета МС-21, пишет «Коммерсант».

По данным издания, ограничительные меры в отношении компаний «Аэрокомпозит» и «ОНПП Технология» имени Ромашина» сказались на импорте элементов из Японии и США. Имеющихся запасов хватит еще на полгода, сообщил «Ъ» со ссылкой на отраслевой источник.

Сейчас предприятия продумывают вопрос о замене импортных композитов для производства крыла МС-21. Среди вариантов — более тяжелый и толстый китайский аналог или наладка производства материала в России. Это может сказаться на сроках запуска проекта самолета с 2020 года на несколько лет.

В госкорпорации «Ростех», куда входит «ОНПП Технология» имени Ромашина», назвали эту проблему «надуманной» и отметили, что у РФ есть надежные поставщики композитов из других стран.

В 2018 году в России прошли первые летные испытания нового гражданского лайнера МС-21.