Самолет МС-21 может остаться без крыльев из-за санкций

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Американские ограничения помешали поставкам материалов для композитного «черного крыла» нового российского лайнера, передает источник «Ъ».

Фото: globallookpress.com

Санкции США помешали поставкам композитных материалов для крыла российского самолета МС-21, пишет «Коммерсант».

По данным издания, ограничительные меры в отношении компаний «Аэрокомпозит» и «ОНПП Технология» имени Ромашина» сказались на импорте элементов из Японии и США. Имеющихся запасов хватит еще на полгода, сообщил «Ъ» со ссылкой на отраслевой источник.

Сейчас предприятия продумывают вопрос о замене импортных композитов для производства крыла МС-21. Среди вариантов — более тяжелый и толстый китайский аналог или наладка производства материала в России. Это может сказаться на сроках запуска проекта самолета с 2020 года на несколько лет.

В госкорпорации «Ростех», куда входит «ОНПП Технология» имени Ромашина», назвали эту проблему «надуманной» и отметили, что у РФ есть надежные поставщики композитов из других стран.

В 2018 году в России прошли первые летные испытания нового гражданского лайнера МС-21.

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