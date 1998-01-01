Видео: заснявший иркутского губернатора на охоте блогер попал в больницу

, 23:13 Эксклюзивное видео 77

Артем Павлечко рассказал, что к нему применил силу экипаж дорожно-постовой службы.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Константин Кокошкин

Блогер, которого задержали после публикации видеозаписи о скандальной охоте губернатора Иркутской области, оказался на больничной койке. По словам молодого человека, помощь медиков ему потребовалась после общения с экипажем ДПС.

Как рассказывает сам Артем Павлечко, дорожная полиция остановила его автомобиль и потребовала предъявить документы. При этом на вопросы о том, в чем заключается правонарушение молодого человека и какие именно документы нужно показать, инспекторы не отвечали. А встретив словесное сопротивление и вовсе применили физическую силу.

— Стали меня ломать (сотрудники ДПС — прим. ред.), заламывать мне руки сильно. Потом уронили меня на землю, несколько раз ударили головой. Мне трудно говорить, очень болит голова. Я нахожусь в больнице, меня госпитализировали с сотрясением мозга и различными ушибами, — рассказывает Артем.

По словам блогера, при задержании у него отобрали мобильный телефон, но позднее гаджет все-таки вернули. Правда, взамен полицейский отнял у него ключи от автомобиля, на котором уехал в отделение. Позднее Павлечко недосчитался в салоне своего авто дорогостоящей техники.

— В машине у меня были установлены две видеокамеры GoPro, одна из них пропала. Как раз та видеокамера, на которую писалась охота губернатора Левченко, — поделился молодой человек.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что блогера, заснявшего охоту иркутского губернатора, задержала полиция. По мнению мужчины, это могла быть своего рода провокация со стороны региональных властей.

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