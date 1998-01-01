Предатель без армии: ВВС Венесуэлы ополчились на генерала Родригеса, поддержавшего Гуайдо

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Генерал ВВС поддержал оппозиционера, который объявил себя президентом Венесуэлы, однако в его подчинении нет войск.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 65

На сторону самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо встал генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес, однако, командующий воздушными силами страны заявил, что в его подчинении нет войск. О переходе генерала на сторону мятежников сообщает RT.

Глава венесуэльских ВВС Педро Лартигес в своем Twitter разместил портрет перебежчика Родригеса с надписью «предатель». В тексте твита сказано, что мятежный генерал не имеет войск в подчинении, не говоря о военной авиации, его задача — планирование.

Военные — один из главных столпов поддержки законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и взял курс на свержение действующей власти. С молниеносной быстротой его поддержали США и большинство стран Латинской Америки, на сторону президента Мадуро встали Россия, Китай, Иран, Турция, Боливия и Куба.

Ранее Пятый канал рассказывал, кем на самом деле является Хуан Гуайдо.

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