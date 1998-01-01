Предатель без армии: ВВС Венесуэлы ополчились на генерала Родригеса, поддержавшего Гуайдо

На сторону самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо встал генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес, однако, командующий воздушными силами страны заявил, что в его подчинении нет войск. О переходе генерала на сторону мятежников сообщает RT.

Глава венесуэльских ВВС Педро Лартигес в своем Twitter разместил портрет перебежчика Родригеса с надписью «предатель». В тексте твита сказано, что мятежный генерал не имеет войск в подчинении, не говоря о военной авиации, его задача — планирование.

Cabe destacar que no tiene mando ni comando sobre tropas y mucho menos de unidades aéreas, no tiene liderazgo dentro de la AMB, ya que cumplía funciones en planificación de la aviación pic.twitter.com/yHyjFuT5gx — Comandante Gral de la Aviación Militar Bolivariana (@Cmdte_Aviacion) 2 февраля 2019 г.

Военные — один из главных столпов поддержки законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и взял курс на свержение действующей власти. С молниеносной быстротой его поддержали США и большинство стран Латинской Америки, на сторону президента Мадуро встали Россия, Китай, Иран, Турция, Боливия и Куба.

Ранее Пятый канал рассказывал, кем на самом деле является Хуан Гуайдо.