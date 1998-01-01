В Башкирии за незаконную охоту задержали еще троих человек

Число задержанных за незаконную охоту в Башкирии увеличилось до пяти, все — люди непростые. Вначале поймали двоих — местного депутата и сотрудника ДПС: они удирали на снегоходах по тому же полю, где ранее были обнаружены застреленные косули. На них охота запрещена.

Рядом с добычей — отчетливые следы снегоходов, у мужчин — заряженные ружья. «На зайца», — объяснили мужчины. Им не поверили, почему — узнал Григорий Гривенный.

Ранее Пятый канал сообщал, что по факту браконьерского отстрела косуль в Башкирии возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». По данной статье предусмотрено наказание в виде полумиллиона штрафа, либо до двух лет тюремного заключения.