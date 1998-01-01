Видео: В Башкирии задержали полицейского и депутата, занимавшихся браконьерством

В Башкирии во время незаконной охоты задержаны местный депутат райсовета от партии КПРФ и сотрудник РОВД, сообщает сайт ГТРК Башкортостан. Мужчины охотились на косуль и зайцев в Благоварском районе республики с использованием снегоходов и были пойманы с поличным работниками производственно-охотничьей инспекции.

На видео, которое появилось в социальных сетях, заснят момент досмотра оружия и снегоходов охотников. На вопрос о наличии патрона в ружье, один из мужчин отвечает, что только что зарядил оружие «на зайца».

Представители пресс-службы МВД по республике Башкортостан сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Теперь депутату и полицейском грозит до полумиллиона штрафа, либо до двух лет тюремного заключения.

Ранее Пятый канал рассказывал о незаконной охоте пермского и иркутского чиновников.