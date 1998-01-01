Навязывание платных услуг — больная тема, которая регулярно всплывает на российских просторах и затрагивает самые разные сферы жизни обычного гражданина.

Например, если на двери поликлиники есть объявление, что без бахил к врачу вход запрещен, то эти самые бахилы, должны выдавать бесплатно. Если объявления нет — то их могут продавать, но и без них доктор обязан принять. Дмитрий Зименкин изучил вопрос.

Ранее Пятый канал сообщал о мошенничестве на фоне перехода на цифровое ТВ. Злоумышленники на фоне отключения аналогового эфирного телевидения предлагают заключать договоры на услуги платного кабельного телевидения.