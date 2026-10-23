Россиян в конце 2026 года ждет трехдневная рабочая неделя

Эксперт РАНХиГС Подольская: россиян ждет трехдневная неделя с 28 по 30 декабря

Сотрудников российских компаний ждет трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. Об этом журналистам РИА Новости сообщила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Татьяна Подольская.

По ее словам, такая рабочая неделя — индикатор более глубоких процессов в организации труда и управлении человеческим капиталом. Перенос выходного дня с 4 января на 31 декабря эксперт назвала решением, которое имеет не только эмоциональное, но и экономическое обоснование.

Подольская добавила, что полноценный выходной 31 декабря позволит компаниям избежать издержек, связанных с низкой эффективностью, и одновременно повысит лояльность сотрудников.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что подготовку к новогоднему столу можно начинать уже в октябре, но закупать все продукты сразу не стоит. В морозилку заранее можно убрать креветки, кальмары и замороженную красную рыбу. Важно проверять упаковку, срок годности и количество ледяной глазури. Отдельно стоит позаботиться об икре — в этом году она дорожает быстрее обычного.

В список октябрьских покупок также входят оливки, маслины, каперсы, маринованные огурцы, консервированный горошек и кукуруза, вяленые томаты. Заранее допустимо взять орехи и сухофрукты. Мясо, охлажденную рыбу, деликатесы и сыры лучше покупать ближе к празднику. Заблаговременное распределение продуктов поможет рациональнее распределить бюджет.

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