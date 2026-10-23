Россиян в конце 2026 года ждет трехдневная рабочая неделя

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Эксперт объяснила, как перенос выходного дня скажется на эффективности компаний.

Почему россиян в конце года ждет трехдневная рабочая неделя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эксперт РАНХиГС Подольская: россиян ждет трехдневная неделя с 28 по 30 декабря

Сотрудников российских компаний ждет трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. Об этом журналистам РИА Новости сообщила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Татьяна Подольская.

По ее словам, такая рабочая неделя — индикатор более глубоких процессов в организации труда и управлении человеческим капиталом. Перенос выходного дня с 4 января на 31 декабря эксперт назвала решением, которое имеет не только эмоциональное, но и экономическое обоснование.

Подольская добавила, что полноценный выходной 31 декабря позволит компаниям избежать издержек, связанных с низкой эффективностью, и одновременно повысит лояльность сотрудников.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что подготовку к новогоднему столу можно начинать уже в октябре, но закупать все продукты сразу не стоит. В морозилку заранее можно убрать креветки, кальмары и замороженную красную рыбу. Важно проверять упаковку, срок годности и количество ледяной глазури. Отдельно стоит позаботиться об икре — в этом году она дорожает быстрее обычного.

В список октябрьских покупок также входят оливки, маслины, каперсы, маринованные огурцы, консервированный горошек и кукуруза, вяленые томаты. Заранее допустимо взять орехи и сухофрукты. Мясо, охлажденную рыбу, деликатесы и сыры лучше покупать ближе к празднику. Заблаговременное распределение продуктов поможет рациональнее распределить бюджет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 но...

Последние новости

5:00
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября
4:47
Немного готики, немного панка: почему Охлобыстина не зовут в эротическое кино
4:30
Экс-хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Рон Дюгей умер в 69 лет
4:16
«Уроки усвоены и выводы сделаны»: Олег Шепс объяснил, почему решил жениться
4:00
Неделя возможностей: китайский гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября
3:41
Вопрос ценою в перелом: инцидент у штаба «Прогрессивной Болгарии»

Сейчас читают

Новосибирский левша нарисовал кота на тыквенной семечке
«Поднимается тестостерон»: Дибров назвал самые возбуждающие ароматы
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео