«Москва утратила душу»: журналистка The Times недовольна современной Россией

Британская журналистка The Times осталась недовольна своими впечатлениями от посещения Москвы. Своими размышлениями дама поделилась в авторской публикации на страницах издания.

Дженис Тернер отметила, что бывала в российской столице еще во времена СССР. И тогда город запомнился ей людьми с пустыми авоськами, которые москвичи носили с собой «на случай продуктовых очередей». Теперь же город усыпан брендовыми бутиками и супермаркетами. По мнению Тернер, современная Москва «утратила свою душу».

— Из трудного потрепанного города она превратилась в трудный и сверкающий город. Красная площадь утратила свою спартанскую торжественность советского времени и превратилась в торговый центр с предметами показной роскоши. Еда, кажется, стала лучше, если вы любите суши и макарони, — делится впечатлениями журналистка.

Два больших абзаца Теренер посвящает своему визиту на занятия балетной труппы в Большом театре и попытке зачем-то взять кошку из российского приюта. Правда, автор текста так и не пояснила, как это должно помочь читателю создать образ современной Москвы.

Отдельно Тернер описывает конфликт с сотрудницей аэропорта, которая при досмотре багажа попросила ее застегнуть зип-пакет с туалетными принадлежностями.

— Почему молния должна быть застегнута полностью? Как это обезопасит мой полет от угрозы терроризма? —цитирует журналистку РИА Новости.

Оставаться недовольными Россией по любому поводу у зарубежных журналистов, кажется, стало модным. Так, ранее Пятый канал сообщал о публикации немецкой журналистки, заявившей, что русские необоснованно гордятся жителями блокадного Ленинграда.