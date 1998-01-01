В Челябинске воспитатель забыла ребенка на веранде

В Челябинской области выясняют, как так получилось, что двухлетнего ребенка забыли на морозе, он сорок минут провел в одиночестве. Причем на территории детского сада. Отчаянный плач малыша случайно услышали проходившие мимо женщины.

Оказалось, что воспитательница уводила группу детей с прогулки, а одного мальчика забыла. И заперла его на замок, на холодной веранде. К тому же, малыш был одет только наполовину — без одной варежки и без валенка.

Сотрудники детского сада уже извинились перед родителями. Но, возможно, только этим все не ограничится. К проверке подключился Следственный комитет.

Ранее Пятый канал сообщал, что в детском саду в Московской области пятилетнюю девочку забыли на площадке детского сада и она ушла домой. Следственный комитет проверяет информацию о халатности воспитательницы.