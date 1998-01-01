Опрос: Большинство жителей Курил выступили против передачи островов Японии

Жители Курил против того, чтобы их территорию передавали Японии. Такое мнение люди высказали во время опроса, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. В исследовании приняли участие более семи с половиной тысяч жителей островов.

Абсолютное большинство — 96% — заявили, что передавать территорию другому государству нельзя. Данные исследования социологи озвучили во время заседания областной Думы. Они добавили, что по масштабу проведенный опрос можно сравнить с референдумом.

Ранее Пятый канал сообщал, что Япония планирует изменить свой подход к переговорам с Россией по поводу Курильских островов. Теперь японское правительство всерьез сомневается, что Абэ справится с подписанием мирного договора с Россией до конца своих полномочий в 2021 году.