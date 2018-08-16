«Орел загнездился»: Белгородский священник едва не погиб, летая на параплане

Священнослужитель Марфо-Мариинского женского монастыря в селе Бобрава в Белгородской области едва не погиб из-за своей страсти к полетам на параплане.

Во время очередного тренировочного полета отец Александр Рябов зацепился за ЛЭП. В результате замыкания линия оказалась обесточена, священник только чудом не пострадал. Стропы летательного аппарата запутались в проводах и батюшка некоторое время провисел над землей. Его сняли местные электрики, которые подогнали к вышке автолестницу.

— Орел загнездился! 💪. Что бывает, если не совсем удачно выбрал точку взлета! — иронично прокомментировал инцидент Рябов на своей странице ВКонтакте.

Священник отметил, что остался совершенно невредим, а параплан у него забрали полицейские. Судя по его странице в социальных сетях, мужчина увлекается полетами на дельтаплане и регулярно поднимается в воздух.

ВКонтакте @Александр Рябов

Ранее Пятый канал рассказывал о крушении дельтаплана на Кубани.