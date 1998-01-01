Российских журналистов не пустили в Молдавию

Пограничная полиция Молдавии отказалась пускать в страну журналистов телеканалов НТВ и «Россия 1».

В ведомстве пояснили, что съемочные группы не смогли сообщить цель визита и сроки пребывания в стране и были отправлены обратно в Москву. Эту информацию Пятому каналу подтвердили в ВГТРК, однако отказались давать какие-либо комментарии.

Тем временем, в пресс-службе президента Молдавии Игоря Додона выразили возмущение действиями пограничников и завили, что российские журналисты прибыли в страну, чтобы взять интервью у главы государства.

— Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов по отношению к нашему партнеру — РФ, и как явное ограничение доступа журналистов к информации , — говорится в официальном сообщении.

Ранее Пятый канал рассказывал об отказе Додона отзывать посла из Москвы, когда того требовали в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.