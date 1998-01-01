Президент Молдавии отказался отзывать посла из России

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Проевропейски настроенные молдавские политики неустанно пытаются ухудшить отношения Кишинева и Москвы.

Фото: Twitter @dodon_igor

Президент Молдавии Игорь Додон отказался отзывать посла республики в России Андрея Негуцу в ответ на соответствующую просьбу Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

— Отзыв послов — эксклюзивное право президента, которое не обойти, — цитирует ТАСС Додона.

Андрей Негуца, который является одним из соратников Додона, был назначен послом в РФ весной 2017 года.

В руководстве Молдавии регулярно обостряются противоречия между президентом страны, который ориентирован на укрепление связей с Москвой, и частью правительства республики, мечтающих вступить в Евросоюз, а также соединиться с Румынией.

Как сообщал Пятый канал, ранее молдавский лидер заявил, что статус русского языка в республике будет повышен.

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