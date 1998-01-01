Школьников хотят обязать вести «культурный дневник» — репортаж

, 21:29 Эфирная новость 18

В некоторых регионах дети уже ведут своего рода блог. куда записывают впечатления от посещения музеев и выставок. А что делать сельским жителям, где из достопримечательностей одна железная дорога?

Фото, видео: Пятый канал

Минпросвет вместе с Минкультом хотят ввести в школах по всей России «культурный дневник». Пока такие опыты есть в отдельных регионах. Своего рода первый блог, в который записываются впечатления от посещения музеев, выставок, живописных мест. Оценки за такие эссе ставить не собираются, но будет некий норматив. Понятно, что, например, юным петербуржцам в городе-памятнике выполнить его легче, чем в селе, где из достопримечательностей только железная дорога. И как быть — прикинул корреспондент Пятого канала Роман Ишмухаметов.

Ранее, как сообщал Пятый канал, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с руководителями детских театров заявила, что государственные театры должны появиться во всех регионах России. Кроме того, необходимо создавать больше театральных, искусствоведческих студий при школах.

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