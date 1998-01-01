Фото: Звезда 90-х Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной

Мода на зрелую сексуальность — в последних трендах, поэтому стоимость выхода на подиум топ-моделей таких, как Наоми Кемпбелл и Кристи Тарлингтон, увеличилась в разы. Супермодель, вошедшая в «золотую пятерку» 90-х, Синди Кроуфорд, тем временем, приняла участие в стильной черно-белой фотосессии для новой книги знаменитого фэшн-фотографа Рассела Джеймса, сообщает сайт KP.RU.

Синди Кроуфорд выступила в качестве приглашенной звезды в альбоме «Ангелы ограниченным тиражом», на который уже сделан предзаказ несколькими крупнейшими европейскими изданиями.

Супермодель, которой 20 февраля исполняется 53 года, опубликовала на своей странице в Instagram одну из фотографий и получила массу восторженных комментариев от поклонников, в том числе русскоязычных.

— Золушка, я люблю тебя!

— Королева!

— Лучшая из лучших!

— Потрясающая!

Instagram @cindycrawford

Ранее Пятый канал сообщал, что младшая сестра Ким Кардашьян полностью разделась для съемки в Vogue. Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала результат фотоэксперимента в Instagram.