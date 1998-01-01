Видео: ТОП-10 лучших городов России для шоппинга

Специалисты американской компании JLL составили рейтинг из десяти лучших городов России для шоппинга. Об этом сообщает URA.RU.

В первую тройку традиционно вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На четвертом и пятом местах оказались Краснодар и Ростов-на-Дону. Во второй пятерке эксперты разместили Казань, Новосибирск, Самару, Нижний Новгород и Уфу.

При составлении рейтинга специалисты JLL оценивали количество торговых площадей и брендовых магазинов, а также покупательную способность.

— Города-лидеры отличают большая численность населения, высокая покупательная способность и значительное количество современных торговых центров, что и привлекает ритейлеров , — говорится в сообщении.

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