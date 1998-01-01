Китайские полицейские обвинили культуристку Лару Чжан в распространении порнографии за видео в бикини, сообщает портал SupChina. Лара Чжан — австралийская бодибилдерша китайского происхождения. Летом 2018 года она разместила в китайской социальной сети Weibo видео, на котором она позирует в зеленом бикини. В феврале 2019 ролик попал в поле зрения киберполиции КНР, которая объявила его «противоречащим правилам национальной безопасности».

— Такое поведение подлежит расследованию в отделах государственной безопасности и будет наказываться в соответствии с действующим законодательством, — сказано в заключении правоохранительных органов.

Сама Чжан с такими выводами не согласна, девушка заявила, что бикини — спортивный костюм для бодибилдера и что она будет отстаивать свои права.

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