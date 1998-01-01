Видео: Украинский чиновник случайно включил порно на заседании

Директор «Кировоградского облавтодора» Андрей Рудник включил видео для взрослых на заседании областной администрации. Характерные для порнографического видео стоны раздались во время выступления главы регионального развития, градостроения и архитектуры Виктории Куликовой.

Чиновница посмотрела в сторону оконфузившегося коллеги, но прерывать отчет не стала. После окончания заседания Рудник сбежал от журналистов, чтобы не комментировать неловкую ситуацию.

Ранее Пятый канал рассказывал о комплексе неполноценности президента Украины Петра Порошенко, в котором его уличили украинцы.