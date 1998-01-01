Видео: заскучавший пилот нарисовал в небе непристойность

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Австралийский летчик построил траекторию полета в форме мужских половых органов.

Фото: www.globallookpress.com

Курьезный случай произошел в небе над Южной Австралией. Заскучавший пилот принялся за создание пикантных рисунков.

На первый взгляд ничего компрометирующего в передвижениях воздушного судна не видно. Однако, если отследить маршрут пилота на радарах, становится видно, что самолет «нарисовал» в воздухе схематичное изображение двух мужских половых органов, сопроводив их надписью «I’m bored», что переводится — «мне скучно». Известно, что в своеобразных художествах был задействован борт Diamond Star, числящийся за компанией Flight Training Adelaide.

Впрочем, наказание за такую шутку вряд ли последует — представитель Управления безопасности гражданской авиации, комментируя ситуацию, отметил, что при соблюдении всех правил полета, траектория может быть какой угодно.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что пилот чартерного рейса уснул за рулем и пропустил место посадки.

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