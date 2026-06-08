Последний аккорд: Тим Кук провел финальную конференцию перед уходом с поста

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Он также представил новый вариант помощника Siri и систему iOS 27

Последняя конференция Тима Кука — что было

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Billy Bennight/AdMedia /Me

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Тим Кук попрощался с постом генерального директора Apple

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук провел последнюю для себя конференцию WWDC 2026 в качестве руководителя компании. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальном YouTube-канале.

Выступая в Apple Park, Кук выразил благодарность разработчикам и пользователям компании. Он отметил, что для него было честью наблюдать, как люди используют инструменты корпорации, а также получают огромный опыт.

На конференции глава Apple представил обновленный вариант голосового помощника Siri AI, функционирующего на платформе Gemini от Google. Кроме того, гендиректор презентовал новую систему iOS 27, которую получат все модели, начиная с iPhone 11.

Кук объявил о своем уходе с поста гендиректора в апреле этого года. Он перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров, а новым главой компании 1 сентября станет Джон Тернус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что владельцы iPhone в России не получат доступа к сетям 5G даже после их официального запуска. Сам Apple после ухода с отечественного рынка перестал контактировать с местными операторами.

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Последний аккорд: Тим Кук провел финальную конференцию перед уходом с поста

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