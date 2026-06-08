Один человек погиб и два пострадали в ДНР при ударах ВСУ
Повреждения зафиксировали на трассе возле Кременевки и в одном из районов Мариуполя.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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В результате атак украинских ударных беспилотников на территории Донецкой Народной Республики один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его данным, один из ударов пришелся по автодороге Ялта — Донецк вблизи населенного пункта Кременевка Володарского муниципального округа. В результате происшествия погиб мирный житель. Еще два человека получили травмы.
Как уточнил Пушилин, пострадавшими стали жители Приморского района Мариуполя — мужчина 1982 года рождения и женщина 1987 года рождения. Медики оказывают им необходимую помощь.
Помимо пострадавших, атаки привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. По информации властей республики, ущерб получили пять гражданских объектов. Также повреждения зафиксировали у одного грузового и двух легковых автомобилей.
Ранее украинские беспилотники атаковали пассажирский поезд Москва — Симферополь. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате удара погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения. Среди пассажиров погибших и пострадавших не было.
После инцидента движение поездов на отдельных участках Крымской железной дороги приостановили. Как сообщили в компании-перевозчике и советник главы Крыма Олег Крючков, эвакуированных пассажиров нескольких поездов доставляли в Симферополь автобусами.
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