Один человек погиб и два пострадали в ДНР при ударах ВСУ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Повреждения зафиксировали на трассе возле Кременевки и в одном из районов Мариуполя.

В ДНР при атаке БПЛА погиб человек, двое ранены

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атак украинских ударных беспилотников на территории Донецкой Народной Республики один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его данным, один из ударов пришелся по автодороге Ялта — Донецк вблизи населенного пункта Кременевка Володарского муниципального округа. В результате происшествия погиб мирный житель. Еще два человека получили травмы.

Как уточнил Пушилин, пострадавшими стали жители Приморского района Мариуполя — мужчина 1982 года рождения и женщина 1987 года рождения. Медики оказывают им необходимую помощь.

Помимо пострадавших, атаки привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. По информации властей республики, ущерб получили пять гражданских объектов. Также повреждения зафиксировали у одного грузового и двух легковых автомобилей.

Ранее украинские беспилотники атаковали пассажирский поезд Москва — Симферополь. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате удара погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения. Среди пассажиров погибших и пострадавших не было.

После инцидента движение поездов на отдельных участках Крымской железной дороги приостановили. Как сообщили в компании-перевозчике и советник главы Крыма Олег Крючков, эвакуированных пассажиров нескольких поездов доставляли в Симферополь автобусами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 июн
В результате атаки дронов ВСУ в Новороссийске загорелся перевалочный комплекс
8 июн
Движение поездов приостановили на перегоне Керчь — Симферополь из-за атаки БПЛА
8 июн
Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область
7 июн
Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА
7 июн
Двое мужчин погибли в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ
7 июн
В Ленинградской области продолжают разминирование участка после атаки БПЛА
7 июн
«Опасность сохраняется»: силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
7 июн
Ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область
7 июн
В результате падения обломков БПЛА в Сочи поврежден маршрутный автобус
6 июн
Два человека ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
«Очередное кровавое преступление»: Небензя об атаке ВСУ на автобус в Енакиево
23:45
«Она его ненавидит»: Мать Децла заявила о разбирательстве в суде из-за квартиры
23:29
«Окно к зрителям»: Киркоров рассказал, что он активно потребляет
23:09
«Путешественнические дети»: Тодоренко и Топалов ездят в командировки всей семьей
23:01
Один человек погиб и два пострадали в ДНР при ударах ВСУ
22:47
Последний аккорд: Тим Кук провел финальную конференцию перед уходом с поста

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
Неизлечимо больная жена Петросяна оказалась на больничной койке: что случилось
Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за больничного
Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео