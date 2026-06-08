«Окно к зрителям»: Киркоров рассказал, что он активно потребляет

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 38 0

Артист редко проводит время в интернете, его интересует другое.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филипп Киркоров считает себя активным потребителем телевидения

Народный артист России Филипп Киркоров считает себя активным потребителем телевидения. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Он отметил, что является одним из многомиллионных потребителей телевизионного контента, включая музыкальные, развлекательные и политические программы. Киркоров подчеркнул, что регулярно включает телевизор и при этом меньше проводит времени в интернете.

«Телевидение — это окно в мир, к зрителям. Я, наверное, потребитель один из миллионов телевизионной индустрии, программ музыкального, развлекательного, политического вещания. Я смотрю телевизор. Я живу гораздо больше телевизором, нежели чем интернетом», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киркоров появился на премии МУЗ-ТВ с новым носом. Он стал миниатюрным, как будто слегка вздернутым и укороченным. Тут же в ассоциативном ряду появился покойный король мировой поп-сцены Майкл Джексон, кромсавший свой нос неоднократно и беспощадно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
«Очередное кровавое преступление»: Небензя об атаке ВСУ на автобус в Енакиево
23:45
«Она его ненавидит»: Мать Децла заявила о разбирательстве в суде из-за квартиры
23:29
«Окно к зрителям»: Киркоров рассказал, что он активно потребляет
23:09
«Путешественнические дети»: Тодоренко и Топалов ездят в командировки всей семьей
23:01
Один человек погиб и два пострадали в ДНР при ударах ВСУ
22:47
Последний аккорд: Тим Кук провел финальную конференцию перед уходом с поста

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
Неизлечимо больная жена Петросяна оказалась на больничной койке: что случилось
Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за больничного
Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео