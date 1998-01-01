«Ворует водку и нищенствует»: Что стало с «Джамшутом» из «Нашей Раши»

Звезда «Нашей Раши» актер Валерий Магдьяш влачит жалкое существование — ворует водку из магазинов и ведет нищенский образ жизни. Об этом рассказала его давняя знакомая Ирина Осипова, пишет teleprogramma.

По словам женщины, они познакомились с актером в 2014 году в Минеральных Водах, куда он приезжал на гастроли. У них возникли некоторые совместные творческие планы, которые они активно разрабатывали, но внезапно Магдьяш начал пить.

Осипова утверждает, что из лучших побуждений положила его в больницу, откуда он, впрочем, сбежал. Сердобольная подруга нашла ему работу в Грозном, но он на нее не вышел.

Теперь Магдьяш опустился «ниже некуда» — стал воровать водку из магазинов, и вообще вести нищенский образ жизни.

Женщина написала письмо актеру Сергею Светлакову — коллеге по проекту «Наша Раша», однако ответа так и не дождалась.

Как отмечает издание, 67-летний Магдьяш разведен, одна из его дочерей проживает в Израиле, другая — в Магадане. Обе они с отцом не общаются.

Ранее Пятый канал сообщал, что актера Валерия Магдьяша ограбили и избили на пути в банк.