Военные прокладывают в Крыму трубопровод для обеспечения водой жителей Судака

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Уложено уже более десяти километров труб. По окончании работ трубопровод будет передан местным властям.

Фото, видео: Пятый канал

Подразделения Минобороны России прокладывают новый трубопровод для обеспечения водой жителей Судака. Его длина будет составлять около 14 километров. Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, для оказания помощи местным властям по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу в Крым прибыл отдельный трубопроводный батальон из состава соединения материально-технического обеспечения Южного военного округа. В кратчайшие сроки был развернут полевой лагерь, оборудованный всем необходимым для проведения работ и жизнеобеспечения.

— По состоянию на сегодняшний день протяженность проложенного трубопровода составляет 10 километров. Батальону осталось проложить порядка четырех километров. В общей сложности количество труб, уложенных в трассу трубопровода, будет составлять 2350 штук. Производительность трубопровода будет составлять 500 тонн в сутки. Количество личного состава, задействованного при выполнении задач — 100 человек, — рассказал командир трубопроводного батальона, подполковник Олег Кузьминов.

По его словам, по окончании работ трубопровод будет передан для дальнейшей эксплуатации местной администрации.

Ранее сообщалось, что Украина возвела дамбу на Северо-Крымском канале стоимостью более миллиона долларов, которая перекрыла поступление пресной воды в Крым. Однако власти полуострова заявили, что это сооружение никак не повлияло на водоснабжение на полуострове, которое уже полностью независимо от Украины.

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