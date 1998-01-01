Жительница Узбекистана обвинила певицу Азизу в похищении мужа и ребенка

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По словам Юлии Яковлевой, Азиза увела у нее супруга, который увез с собой дочку.

Фото: www.globallookpress.com

Жительница Узбекистана Юлия Яковлева обвинила певицу Азизу в похищении ребенка и разрушении ее брака, сообщает сайт Teleprogrmma.pro. По словам женщины, ее муж уехал из дома к певице, взяв с собою дочку. Чтобы подтвердить свою правоту, Яковлева вызвала Азизу на передачу «На самом деле», где участников подключают к детектору лжи.

Выяснилось, что Азиза действительно была знакома с мужем Яковлевой, который предпочитает называть себя Джанатаном. В эфире показали даже совместное фото певицы и Джанатана на яхте, сделанное в 2007 году. Азиза не стала отрицать — он действительно приехал к ней из Узбекистана вместе с дочкой. Однако она отказывается признавать обвинение в похищении — по ее словам, Джанатан и девочка просто у нее гостят.

— Она увела у меня мужа, забрала ребенка. Она околдовала его. Я не знаю, что она там делает, но что-то с ним она сделала. Ребенка я вам не отдам, — ответила на это Яковлева.

Дальнейшая проверка на детекторе показала скрытые факты — Азиза на самом деле не хочет быть с Джанатаном, а желает воспитывать его дочку. В итоге, мужчина покинул студию со своей женой Юлией, а Азиза заявила, что больше не будет ему помогать.

Ранее Пятый канал рассказывал об истории Ирины Усок, которую задержали в США по обвинению в похищении ребенка.

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