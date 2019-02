«Тошнотворный» флешмоб: Пользователи сознались в странных вкусовых предпочтениях

В сети набирает популярность флешмоб, который уже в шутку называют «тошнотворным». Пользователи Twitter из разных уголков мира рассказывают о своих странных вкусовых предпочтениях.

Эстафету всем желающим передал радиоведущий Сэм Сандерс, который признался, что в восемь лет любил пить яблочный уксус. Он предложил подписчикам поведать о необычных пристрастиях в еде, которые у них были в детстве. Пользователи забросали ведущего сотнями комментариев, которые удивили даже самого инициатора обсуждения.

Tell me your Weirdest eating/drinking habit you had as a kid!

.

I’ll go first: When I was like 8 years old, I used to carry a little bottle of apple cider vinegar around wherever I went, taking a swig every now and then like a lush w/his flask.