«Тошнотворный» флешмоб: Пользователи сознались в странных вкусовых предпочтениях

В сети набирает популярность флешмоб, который уже в шутку называют «тошнотворным». Пользователи Twitter из разных уголков мира рассказывают о своих странных вкусовых предпочтениях.

Эстафету всем желающим передал радиоведущий Сэм Сандерс, который признался, что в восемь лет любил пить яблочный уксус. Он предложил подписчикам поведать о необычных пристрастиях в еде, которые у них были в детстве. Пользователи забросали ведущего сотнями комментариев, которые удивили даже самого инициатора обсуждения.

Tell me your Weirdest eating/drinking habit you had as a kid!

.

I’ll go first: When I was like 8 years old, I used to carry a little bottle of apple cider vinegar around wherever I went, taking a swig every now and then like a lush w/his flask. — Sam Sanders (@samsanders) 17 февраля 2019 г.

Подписчики звезды с удовольствием делились странными вкусовыми предпочтениями. Один из юзеров признался, что запивал чипсы молоком, другой размачивал Skittles в воде, третий ел кошачий корм. Одна из подписчиц даже рассказала, что любила есть бумагу, причем особенно вкусной ей казалась та, которая была исписана чернилами.

На самые необычные заявления Сандерс ответил. Он выразил удивление, прочитав неожиданные откровения пользователей.

Ранее Пятый канал рассказал, что россияне устроили челлендж с гигантскими снеговиками. В разных уголках страны практически одновременно появились снежные фигуры высотою до десяти метров.