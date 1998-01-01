«Тошнотворный» флешмоб: Пользователи сознались в странных вкусовых предпочтениях

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В ответ на просьбу радиоведущего Сэма Сандерса рассказать о необычных пристрастиях в еде, подписчики забросали его сотнями комментариев.

Фото: ТАСС / Владимир Смирнов

В сети набирает популярность флешмоб, который уже в шутку называют «тошнотворным». Пользователи Twitter из разных уголков мира рассказывают о своих странных вкусовых предпочтениях.

Эстафету всем желающим передал радиоведущий Сэм Сандерс, который признался, что в восемь лет любил пить яблочный уксус. Он предложил подписчикам поведать о необычных пристрастиях в еде, которые у них были в детстве. Пользователи забросали ведущего сотнями комментариев, которые удивили даже самого инициатора обсуждения.

Подписчики звезды с удовольствием делились странными вкусовыми предпочтениями. Один из юзеров признался, что запивал чипсы молоком, другой размачивал Skittles в воде, третий ел кошачий корм. Одна из подписчиц даже рассказала, что любила есть бумагу, причем особенно вкусной ей казалась та, которая была исписана чернилами.

На самые необычные заявления Сандерс ответил. Он выразил удивление, прочитав неожиданные откровения пользователей.

Ранее Пятый канал рассказал, что россияне устроили челлендж с гигантскими снеговиками. В разных уголках страны практически одновременно появились снежные фигуры высотою до десяти метров.

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