Жители российских регионов приняли участие в соревновании по лепке самых больших снеговиков. Авторам нового рекорда достанется приз в размере 100 тысяч рублей. Такую награду пообещал YouTube-канал «SlivkiShow».

Одним из первых представили свое творение двое студентов из города Миасс в Челябинской области. Снежная фигура высотою в 3,5 метра появилась несмотря на 30-градусный мороз.

YouTube @SlivkiShow

Гигант из Костромы превысил отметку в семь метров. Местным подросткам потребовалось около двух недель. Работа протекала в сложных условиях — снег был рассыпчатый и отказывался лепиться в единую конструкцию.

YouTube @Seventeenth Division

В пригороде Архангельска вырос снеговик высотою 9,5 метров. Массивная фигура возвышается на дачном участке одного из творцов.

ВКонтакте @arkhangelsk_life

Школьники из Московской области также приняли участие в зимнем челлендже, но их детище не пережило оттепель. Судя по фотографиям снеговик был около десяти метров.

ВКонтакте @ram.online

Победителе конкурса должны объявить до конца месяца.

Ранее Пятый канал рассказывал про набирающий в сети флэшмоб с замерзшими штанами.