Ремейк культового клипа на песню Freestyler вышел спустя 20 лет

, 15:20 Видео 27

Сюжет видео остался почти без изменений, однако ролик превратился в рекламу.

Фото: YouTube @ Telenet YUGO

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Бельгии Telenet выпустила ремейк культового клипа Bomfunk MC’s на композицию Freestyler. Новый ролик можно уже посмотреть YouTube. Об этом сообщает телеканал «360».

Сюжет клипа остался почти без изменений, однако видео превратилось в рекламу. В новой версии оператор связи рекламирует приложение, пакет которого включает мобильную связь, интернет и телеканалы.

Так же, как и в ролике 1999 года, главная героиня управляет временем с помощью своего гаджета — правда, на этот раз смартфона. Взяв за основу старую историю, создатели ремейка намекнули, что подключив телефон к Telenet, его обладатель получит больше возможностей для развлечения, как и героиня культового клипа.

За короткое время опубликованный ролик набрал более 200 тысяч просмотров. Зрители оценили идею возродить одно из самых нашумевших видео 1999 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что клип группы Little Big «Skibidi» завоевал премию фестиваля детского телевидения.

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