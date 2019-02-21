Устюгова дисквалифицировали после столкновения с норвежцем в Зеефельде

Россиянин Сергей Устюгов дисквалифицирован после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, говорится в сообщении Международной федерации лыжного спорта (FIS), 21 февраля.

Поводом для санкции стал скандал после столкновения российского лыжника с норвежцем Йоханнесом Клебо незадолго до финиша. Устюгов финишировал пятым, после чего подошел к сопернику, толкнул его и далее разговор пошел на повышенных тонах. Устюгову показали желтую карточку и аннулировали результат гонки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Спорт Канал (@skiing33) 21 Фев 2019 в 7:46 PST

Сборная России подала протест на поведение Клебо в полуфинале, однако он был отклонен. Сам россиянин считает, что Клебо намеренно спровоцировал контакт, однако в FIS заявили, что норвежец был впереди и имел право выбирать траекторию движения.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандальном высказывании норвежского лыжника в адрес российских спортсменов.