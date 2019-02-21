Устюгова дисквалифицировали после столкновения с норвежцем в Зеефельде

Россиянин Сергей Устюгов дисквалифицирован после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, говорится в сообщении Международной федерации лыжного спорта (FIS), 21 февраля.
Поводом для санкции стал скандал после столкновения российского лыжника с норвежцем Йоханнесом Клебо незадолго до финиша. Устюгов финишировал пятым, после чего подошел к сопернику, толкнул его и далее разговор пошел на повышенных тонах. Устюгову показали желтую карточку и аннулировали результат гонки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сборная России подала протест на поведение Клебо в полуфинале, однако он был отклонен. Сам россиянин считает, что Клебо намеренно спровоцировал контакт, однако в FIS заявили, что норвежец был впереди и имел право выбирать траекторию движения.
Ранее Пятый канал рассказывал о скандальном высказывании норвежского лыжника в адрес российских спортсменов.