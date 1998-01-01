Директор Центра общественных коммуникаций Госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко сообщил Пятому каналу, что египетский спутник Egyptsat-A выведен на орбиту.

По его словам, аппарат развернул солнечные батареи и передает телеметрический сигнал. Источник в ракетно-космической сфере сообщил, что разгонный блок «Фрегат» компенсировал отклонение египетского спутника и вывел его на нужную орбиту.

Ранее стало известно о возможной нештатной ситуации при работе третьей ступени ракеты «Союз», которая стартовала с космодрома Байконур. Некоторое время аппарат находился в «слепой зоне».