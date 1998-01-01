Выставившая гроб у администрации Самары женщина отказалась от помощи властей

Женщина, выставившая гроб с телом бывшего гражданского мужа у здания администрации Самарской области, отказалась от помощи властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу Самары.

По словам женщины, помощь нужно было оказывать своевременно, а сейчас она решит ситуацию с местом на кладбище самостоятельно. От денег она также отказалась.

— Мы обращались днем, когда нас не пускали на кладбище… Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке , — цитирует агентство жительницу Самары.

Женщина рассказала, что гроб с покойным находится в ритуальном зале в Самаре. Сама она вернулась в Тольятти, где проживает вместе с ребенком. Похоронить бывшего возлюбленного женщина надеется 22 февраля в деревне.

Разобраться в ситуации пообещал лично глава региона Дмитрий Азаров. Между тем, в администрации Самары ситуацию считают неоднозначной.

— Есть основания полагать, что данная ситуация является провокацией. Все материалы переданы в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия мер, — цитирует представителя властей Самарской области РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что женщина выставила гроб с телом бывшего гражданского мужа у здания администрации в связи с беззаконием на кладбище. Она не смогла вовремя похоронить мужчину из-за конфликта между компаниями, оказывающими ритуальные услуги в городе.