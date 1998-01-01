Из «китовой тюрьмы» в Приморье исчезла косатка

, 8:59 Эфирная новость 33

Об исчезновении косатки заявили владельцы «Центра содержания морских животных» более известные, как «китовая тюрьма».

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Из «Центра содержания морских животных» в Приморье, который больше известен как «китовая тюрьма», пропала косатка. Руководство центра сообщило об исчезновении животного в полицию. По мнению владельцев, млекопитающее, прорвав сетку вольера, уплыло в море. Однако зоозащитники, которые внимательно следят за ситуацией, считают, что косатка погибла. По другой версии ей просто продали и увезли.

Ранее в китовой тюрьме уже пропали три детеныша белухи. Сейчас общественники готовят заявление в Следственный комитет России с требованием проверить условия содержания животных, которые могли привести к их гибели.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором огромная косатка едва не устроила двойное кораблекрушение в Канаде.

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