Видео: Четыре работника кладбища задержаны по подозрению во взяточничестве

МВД опубликовало видео с задержанием четырех работников кладбища «Южное» в Ижевске. Среди них — управляющий кладбищем Дмитрий Усатов, а также его заместитель и два помощника. Их подозревают в систематическом получении взяток за выделение земельных участков под захоронения для ритуальных агентств, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении четверых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение взятки») и 290.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Начальник администрации кладбища и его заместитель заключены под стражу, их сообщники находятся под домашним арестом.

Мероприятия проведены в рамках декриминализации сферы ритуальных услуг в Удмуртии, в задержании участвовали представители управления экономической безопасности МВД, СК РФ, а также Росгвардии.

Ранее Пятый канал сообщал о задержании «элитных» браконьеров.