«Элитные» браконьеры задержаны за незаконный отстрел косуль

В Кургане полиция задержала бизнесменов из Тюмени, подозреваемых в незаконной охоте. Мужчины пытались скрыться после того, как застрелили шестерых косуль.
Как следует из сообщения, распространенного региональным Управлением МВД, четверо мужчин, зарегистрированных в Тюмени, участвовали в незаконной охоте, когда их заметили производственные охотничьи инспекторы. Браконьеры поспешили скрыться на автомобиле марки SangYong, однако вскоре их задержал наряд ДПС, получив распространенную среди полицейских ориентировку.
При осмотре машины в багажнике были найдены «шесть туш особей сибирской косули» — два самца и четыре самки. Как отмечают представители МВД, позднее обнаружилось, что в каждое животное стреляли по нескольку раз с близкого расстояния.
Так выяснилось, что автомобилем предположительно управлял Виталий Красноштанов — председатель комитета Торговопромышленной палаты Тюменской области по рекламе. Вместе с ним поохотиться приехал тюменский предприниматель Дмитрий Очиров, сообщает издание URA.RU.
Ранее Пятый канал сообщал о задержании полицейского и депутата, занимавшихся браконьерством в Башкирии.