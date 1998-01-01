«Элитные» браконьеры задержаны за незаконный отстрел косуль

В Кургане полиция задержала бизнесменов из Тюмени, подозреваемых в незаконной охоте. Мужчины пытались скрыться после того, как застрелили шестерых косуль.

Как следует из сообщения, распространенного региональным Управлением МВД, четверо мужчин, зарегистрированных в Тюмени, участвовали в незаконной охоте, когда их заметили производственные охотничьи инспекторы. Браконьеры поспешили скрыться на автомобиле марки SangYong, однако вскоре их задержал наряд ДПС, получив распространенную среди полицейских ориентировку.

При осмотре машины в багажнике были найдены «шесть туш особей сибирской косули» — два самца и четыре самки. Как отмечают представители МВД, позднее обнаружилось, что в каждое животное стреляли по нескольку раз с близкого расстояния.

Так выяснилось, что автомобилем предположительно управлял Виталий Красноштанов — председатель комитета Торговопромышленной палаты Тюменской области по рекламе. Вместе с ним поохотиться приехал тюменский предприниматель Дмитрий Очиров, сообщает издание URA.RU.

— Прибывшая на место следственно-оперативная группа зафиксировала факт нахождения в автомобиле охотпродукции, ножей и одного фонаря. Позднее было установлено, что в результате преследования указанного автомобиля из него было сброшено оружие и боеприпасы в районе села Уксянское Далматовского района, — отмечается в распространенном МВД сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал о задержании полицейского и депутата, занимавшихся браконьерством в Башкирии.