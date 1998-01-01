Столкновение круизных лайнеров в порту Буэнос-Айреса попало на видео

Несколько тысяч пассажиров двух гигантских круизных лайнеров чудом избежали катастрофы. В порту Буэнос-Айреса столкнулись судна «Поэзия» и «Оркестр» в четверг, 21 февраля.

Есть кадры самого момента ЧП. Видно, как огромное пассажирское судно, совершая маневры по выходу на открытую воду, задевает борт стоявшего на якоре другого лайнера.

Сообщается, что теплоход «Оркестр» направлялся в Рио-Де-Жанейро. Экипаж пытался избежать столкновения, но безуспешно. Корпусы обоих лайнеров получили повреждения. Причины происшествия расследует Военно-морская префектура Аргентины. К счастью, пострадавших нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что два пассажирских самолета Boeing столкнулись в аэропорту Внуково.