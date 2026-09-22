«Он поразителен»: Трамп придумал новое название искусственному интеллекту

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 30 0

Американский президент объявил о своей инициативе с трибуны ООН.

Трамп предложил переименовать ИИ

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon - Pool via CNP

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Дональд Трамп предложил переименовать искусственный интеллект

Президент США Дональд Трамп предложил отказаться от привычного названия «искусственный интеллект» (ИИ) и заменить его на «суперинтеллект». Об этом он заявил с трибун генеральной Ассамблеи ООН.

«США также категорически отвергают любые попытки создать глобальную систему контроля над тем, что сейчас повсеместно называют „искусственным интеллектом“. Отныне этот феномен будет официально именоваться „суперинтеллектом“, поскольку слово „искусственный“ создает ложное впечатление, будто такой интеллект — ненастоящий или поддельный. А ведь это совсем не так; на самом деле он поразителен», — сказал американский лидер.

Трамп также выступил против создания глобальной системы контроля над искусственным интеллектом. Он выразил надежду, что предложенное им название будут использовать не только в США, но и в других странах.

Американский президент отдельно раскритиковал тех, кто предупреждает о возможном восстании роботов и других катастрофических последствиях развития ИИ. По его словам, подобные высказывания исходят от людей, которые предсказывают, что технологии могут привести к гибели человечества.

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