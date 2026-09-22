Кубинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время речи Трампа

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 21 0

Президент США назвал Кубу несостоявшимся государством.

Делегация Кубы демонстративно покинула зал ООН

Фото: Reuters/Brendan McDermid

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Делегация Кубы покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления президента США Дональда Трампа 22 сентября. Представители республики вышли после его высказываний о ситуации на острове.

«Наша администрация также стремится к тому чтобы коренным образом изменить ситуацию на Кубе, где коммунистический режим находится под серьезным давлением. Куба — это несостоявшееся государство, которое утрачивает способность управлять», — заявил Трамп во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Американский лидер также сообщил о переговорах с кубинской стороной под руководством госсекретаря Марко Рубио. По словам Трампа, Вашингтон не позволит использовать Кубу для создания угроз США. Затем делегация Кубы покинула зал.

Ранее США ввели новые санкции против пяти кубинских предприятий и внука Рауля Кастро. Вашингтон продолжает оказывать санкционное давление с начала 1960-х годов.

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Кубинская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время речи Трампа

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