Медведи охотятся на людей! Счет опасных встреч идет на сотни

Медведи убили 15 человек в России с начала года

Медведи объявили настоящую охоту за людьми — счет опасных встреч уже идет на сотни. Сразу несколько новых случаев произошли в Сибири и на Дальнем Востоке. Хищники держат в страхе как местных жителей, так и туристов — и атакуют всех, кто оказывается рядом. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас о том, можно ли защититься.

Предупреждающие знаки и красные ленты на закрытой туристической тропе в Аршане для некоторых не стали преградой. Посетители соревнуются в смелости, публикуя ролики в социальных сетях. «Мы пошли искать медведей. Афанась, что какие шансы? Вот такие! У меня как раз шубы нет». «Мы либо дебилы, либо из неробкого десятка. Мы перешли и идем до водопадов».

Даже когда сотрудники парка просят уйти и предупреждают, что могут вызвать полицию, туристы просто обходят ограждения через лес. «Вон смотрите, как много людей».

«Загрызли собаку, загрызли корову. Были такие случаи. Вот по этому поводу угрозы имеются. Закрыли тропу, и у нас наверху еще пост стоит. Два сотрудника ежедневно там патрулируют», — сказал государственный инспектор Илья Попов.

В СНТ «Дорожник-2» под Красноярском дачники уже несколько месяцев живут буквально в медвежьем окружении. Зверей так много, что садоводы даже составили специальную карту мест, куда сейчас лучше не ходить, — оказалось, что медведи везде, куда ни ткни пальцем.

«Судя по карте, на этом участке самый высокий риск повстречаться с косолапыми. Медведей здесь замечают постоянно. Что самое опасное — каждый день здесь дачники проходят с автобусной остановки на свои участки», — сообщил корреспондент Владислав Тамошаускас.

Звери ломают заборы, проходят через участки. Вместе с председателем СНТ Еленой Ворониной идем прямо по следу хищника.

Для дачников это уже не просто неприятное соседство. Многие из-за страха перестали ездить на свои участки, а часть урожая фактически бросили хозяину тайги на съедение.

«Уезжают, уезжают. Мне самой охотники сказали: уезжайте и не ночуйте. Закончатся яблоки — дальше начнутся домашние животные, но им питаться надо», — сказала председатель СНТ «Дорожник-2» Елена Воронина.

И такое соседство становится все опаснее. С начала года в России медведи уже убили 15 человек. Один за другим сибирские города и районы вынуждены вводить режим повышенной готовности из-за нашествия зверей. Байкальск Иркутской области стал первым городом в России, где из-за активности медведей ввели комендантский час. Опасных животных отстреливают.

Квоты на отстрел в этом году увеличили, но незначительно. Как показало время, это не решило проблему. По оценкам, численность медведя в Сибири в отдельных районах в несколько раз превышает условный безопасный порог. А неурожай орехов и ягод в тайге стал лишь тем самым спусковым крючком, который заставил зверей активнее искать пищу возле человеческого жилья.

«Он увидел, что там какая-то кормовая площадка, он считает, что это его территория. А кто-то появился — он идет его убить, потому что зачем ему конкурент нужен? Значит, очень много выходов медведей к людям. Это Камчатка, Дальний Восток. Байкал», — сказал академик РАЕН Анатолий Кудактин.

Сейчас у медведей начинается важнейший период — активная зажировка перед зимней спячкой. В Новосибирской области решили попробовать помочь и медведям, и людям: на лесных опушках заранее засеяли овес. Это должно дать животным возможность набрать необходимые перед зимой жировые запасы, не заходя в населенные пункты.

«Конечно, данная процедура проводится в основном для копытных животных. Но так как это естественная среда обитания, то есть это дикая природа, медведи могут приближаться к этим участкам», — сказала пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Рината Чуприна.

Но пока медведи готовятся к зиме, людям приходится менять собственные привычки. Жителям рекомендуют этой осенью по возможности полностью отказаться от походов в лес и особенно строго соблюдать все установленные запреты. Чем ближе зима, тем напряженнее будет ситуация.

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