В Польше 29 советских солдат лишили почетных званий

Память о самой страшной войне в истории — Второй мировой — снова бесцеремонно потревожили в Польше. Власти города Кельце внезапно решили изменить список своих почетных граждан, исключив из него 29 советских солдат. Имена и фамилии публикуют местные СМИ, причем в основном речь идет о воинах-освободителях, которые избавили Польшу от фашистской оккупации.

Видимо, для современных политиков это вовсе не подвиг. Сейчас в Польше в моде национализм и факельные шествия.

Ранее Пятый канал сообщал, что власти Польши заявили о том, что планы России по контролю над морскими коммуникациями на Балтике можно «похоронить». Такую уверенность специалистам придала информация о заступлении на боевое дежурство нового ракетного дивизиона в составе Военно-морских сил Польши, оснащенного ракетами NSM, норвежского производства.