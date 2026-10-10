Крах трех столпов: в Германии вспомнили о дешевом газе из России

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 18 0

ФРГ больше не может безоговорочно доверять США.

Российский газ по выгодным ценам важен для Германии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Оздемир: российский газ один из трех столпов благополучия страны

Поставки российского газа по выгодным ценам на протяжении десятилетий были важным элементом экономического благополучия Германии. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир.

«Наша бизнес-модель опиралась на три столпа: дешевый газ из России, выгодные сделки с Китаем и гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Сейчас все три столпа сильно шатаются», — отметил политик.

По словам Оздемира, Германия чувствовала себя хорошо при таких условиях. Однако политик отметил, что страна больше не может полагаться на США, а китайские производственные площадки и клиенты стали новыми конкурентами.

Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе 1 октября сообщила,  что цены на газ в Евросоюзе выросли на 140% с февраля, а дизельное топливо стоит вдвое дороже. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейские власти признались, что не знают, как выходить из энергетического кризиса. Премьер Молдавии заявил, что страна не переживет новый отопительный сезон.  

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