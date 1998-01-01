Минтруд озвучил расходы на повышение пособий семьям с детьми-инвалидами

Пенсионный фонд России намерен с 1 июля 2019 года повысить размер пособий семьям с детьми-инвалидами в период с июля по декабрь 2019 года. Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, из бюджета на эту поддержку дополнительно будет выделено 13,5 миллиарда рублей, сообщает телеканал «360».

По словам главы ведомства, уже подготовлен проект указа президента России об увеличении размера ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей. В настоящее время документ направлен на согласование в соответствующие организации.

Число нуждающихся в таком пособии на данный момент в России составляет около 470 тысяч человек.

Как сообщал Пятый канал, президент России Владимир Путин 20 февраля в Послании Федеральному собранию предложил увеличить пособие по уходу за детьми с инвалидностью I группы с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей.