Какие улучшения в социальной сфере ждут россиян после выполнения указов Путина

, 14:10 Эфирная новость 49

В Послании Федеральному собранию президент подчеркнул, что приоритетом государства должна быть социальная поддержка населения.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 36

Около 80 миллиардов рублей уже в 2019 году будет направлено на реализацию задач социального блока, которые президент Владимир Путин поставил в своем Послании Федеральному собранию. Цифры озвучили в правительстве. Деньги в бюджете есть, более того, в 2020 году финансирование будет увеличено, поскольку число получателей льгот также вырастет.

Уже сегодня о своей готовности выполнить поручение президента, заявили регионы. Как на местах будут улучшать «социалку» — смотрите в видеосюжете.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.

Тема:
Послание президента ФС 2019 36
21 февр
Минтруд поменяет схему начисления доплат к пенсиям
21 февр
«Защиты от нее нет» — военный эксперт рассказал о возможностях ракеты «Циркон»
21 февр
Реакция Запада на Послание Путина: СМИ пугают читателей новой ядерной угрозой
21 февр
Путин предложил новые способы улучшения жизни россиян
21 февр
Пусть «сто раз подумают»: Путин о возможности отключения РФ от всемирной паутины
21 февр
«Зачем сразу так нервничать» — Захарова о реакции НАТО на Послание Путина
20 февр
Путин рассказал об испытаниях ракеты «Циркон» и подводного комплекса «Посейдон»
20 февр
«Земский учитель» и льгота на ипотеку — Путин выдвинул социальные инициативы
20 февр
Путин: Россия не станет наносить превентивный ядерный удар
20 февр
Российские политики обсуждают Послание Путина Федеральному собранию

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:23
ФСБ раскрыла подробности преступной схемы «клана Арашуковых»
14:15
Минтруд поменяет схему начисления доплат к пенсиям
14:10
Какие улучшения в социальной сфере ждут россиян после выполнения указов Путина
13:51
Звезда сериала «Карпов» Рожнов ударился головой, прыгнув со сцены
13:34
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Беньямином Нетаньяху
13:29
Фото: Наследница Лагерфельда кошка Шупетт «в трауре» по умершему хозяину
13:15
«Тошнотворный» флешмоб: Пользователи сознались в странных вкусовых предпочтениях
13:06
Актер Абдулов, избитый в своем подъезде, впервые попал на видео после инцидента
12:55
Кто «нахимичил»: Прокуратура проверяет инцидент в лицее, где дети получили ожоги
12:46
Россиян предупредили о грядущем дефиците молочных продуктов
12:38
Видео: Бейонсе и Джей Зи поместили портрет Меган Маркл на место Моны Лизы
12:26
Названа вторая женщина-миллиардер России и ее доход
12:18
Опубликован новый посмертный клип рэпера Децла
11:58
Видео: Глава ДНР призвал Меркель и Макрона оказать влияние на Порошенко
11:46
Освобожденного досрочно из колонии Дмитрия Демушкина вызвали в полицию
11:35
Два самолета едва не столкнулись во Внуково
11:23
Завершился второй полуфинал конкурса «Лидеры России» в ЦФО
11:14
Видео: Оползень в Краснодарском крае угрожает жилым домам
11:09
Видео: Полина Гагарина станцевала «скибиди» с новым другом в Китае
10:57
«Москитная сетка»: Влад Кадони раскритиковал наряд Ольги Бузовой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда об… обмане в интернете»

В воскресенье, 24 февраля, Пятый канал представит новый выпуск потребительского расследования «Вся правда об… обмане в интернете».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Партнеры канала

Денис Майданов. Небо над Россией

Русское радио представляет сольный концерт Дениса Майданова «Небо над Россией».

Общество