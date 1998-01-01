Какие улучшения в социальной сфере ждут россиян после выполнения указов Путина

Около 80 миллиардов рублей уже в 2019 году будет направлено на реализацию задач социального блока, которые президент Владимир Путин поставил в своем Послании Федеральному собранию. Цифры озвучили в правительстве. Деньги в бюджете есть, более того, в 2020 году финансирование будет увеличено, поскольку число получателей льгот также вырастет.

Уже сегодня о своей готовности выполнить поручение президента, заявили регионы. Как на местах будут улучшать «социалку» — смотрите в видеосюжете.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.