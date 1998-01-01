Как социальные сети позаботятся о зрении россиян

Сайт «Одноклассники» запустили специальную «темную тему» для мобильных устройств. Так называемый «ночной режим», удобно использовать на телефоне в неосвещенных помещениях, а также в темное время суток. Об этом сообщает ФАН.

ok.ru

Чтобы активировать функцию, достаточно зайти в «Одноклассники» с телефона — через приложение или мобильную версию. Сейчас беречь зрение с помощью соцсети могут пользователи Android. Но скоро «темная тема» появится и на iOS.

Ранее Пятый канал рассказывал, что «Одноклассники» придут на помощь даже тем, кто не в сети.