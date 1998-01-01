Одноклассники придут на помощь даже тем, кто не в сети

Одноклассники помогут даже тем, кто не в сети. Служба поддержки социальной сети запустила чат в анонимном режиме. Теперь вопросы о смене пароля или удаленном профиле можно задать сотруднику поддержки в личной переписке. Для этого даже не понадобится заходить на личную страницу в соцсети. Ответить обещают в течение пяти минут.

Чтобы запустить чат с поддержкой, нужно нажать кнопку «Забыли пароль?» в Одноклассниках, найти свой профиль и после этого кликнуть на ссылку «Свяжитесь с нами». После заполнения формы в нижнем углу экрана откроется чат со службой поддержки.

Поддержка социальной сети отвечает более чем на 10 тысяч вопросов от пользователей в сутки.

Ok.ru

Ранее Пятый канал сообщал, что Одноклассники составили рейтинг самых обсуждаемых событий 2018 года.