Тигр напал на мужчину в тайге Приморья

Амурский тигр напал на мужчину в тайге Приморского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Амурский тигр».
Отмечается, что сейчас пострадавший житель Приморья находится в больнице. Врачи диагностировали у него обширные раны головы, лица и рук.
Полиция и Охотнадзор начали проверку по факту произошедшего.
По словам генерального директора «Амурского тигра» Сергея Арамилева, хищник находится на свободе. Специалист считает, что необходимо выяснить, в каком состоянии находится животное после контакта с человеком и, если тигр ранен, то его необходимо изолировать.
Сам пострадавший утверждает, что когда он находился в тайге, на него неожиданно напал тигр. Других подробностей ни он, ни те, кто доставил раненого в больницу не сообщают.
Ранее Пятый канал сообщал, как голодный тигр атаковал село в Приморье.