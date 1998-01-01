Тигр напал на мужчину в тайге Приморья

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Пострадавший находится в больнице.

Фото: www.globallookpress.com

Амурский тигр напал на мужчину в тайге Приморского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Амурский тигр».

Отмечается, что сейчас пострадавший житель Приморья находится в больнице. Врачи диагностировали у него обширные раны головы, лица и рук.

Полиция и Охотнадзор начали проверку по факту произошедшего.

По словам генерального директора «Амурского тигра» Сергея Арамилева, хищник находится на свободе. Специалист считает, что необходимо выяснить, в каком состоянии находится животное после контакта с человеком и, если тигр ранен, то его необходимо изолировать.

— В данном случае, по той информации, что удалось собрать, у тигра нет серьезных ранений… Либо хищник напал на человека по независящим от пострадавшего причинам, либо пострадавший сам стал виновником конфликта. Мы знаем, что тигр просто так на человека не нападает, поэтому во избежание односторонних нападок на тигра, хочу сказать, что человек в лесу находился не на прогулке и не собирал «грибы», — резюмировал Арамилев.

Сам пострадавший утверждает, что когда он находился в тайге, на него неожиданно напал тигр. Других подробностей ни он, ни те, кто доставил раненого в больницу не сообщают.

Ранее Пятый канал сообщал, как голодный тигр атаковал село в Приморье.

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