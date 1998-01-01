Помпео рассказал, в каких странах Трамп собирается сменить власть

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Взоры администрации президента США, помимо Венесуэлы, направлены на Кубу и Никарагуа.

Фото: www.globallookpress.com

Администрация Дональда Трампа нацелилась на смену власти не только в Венесуэле, но и на Кубе, а также в Никарагуа. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью испаноязычному американскому телеканалу Telemundo, выдержки из которого приводит «Экономика сегодня».

Отвечая на вопрос о планах США в отношении других «недемократических режимов», Помпео заявил, что при администрации Трампа Соединенные Штаты «старательно работают» над тем, чтобы в этих странах «были достигнуты положительные результаты» для людей. При этом госсекретарь США отметил, что во главе «этих усилий» должны встать сами народы этих стран, а «американский народ поддержит их».

Ранее, как сообщал Пятый канал, в МИД РФ сообщили, что Вашингтон собирается устроить 23 февраля в Венесуэле военную провокацию и ищет возможности передачи оружия и боеприпасов сторонникам лидера оппозиции Гуайдо.

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