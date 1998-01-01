МИД РФ: США готовят провокацию в Венесуэле на 23 февраля

Американская сторона готовится провести провокацию в Венесуэле 23 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова, события в Венесуэле достигли критического уровня развития. МИД РФ стало известно о том, что США перебрасывают к границе этого государства военные силы и технику.

— В Вашингтоне нечем отметить пятилетие переворота на Украине, и поэтому они решили устроить еще один. Готовится провокация 23 февраля. Готовит Вашингтон по всем правилам военной науки. Отмечается переброска военных сил. В Восточной Европе готовится вооружение для военного переворота в Венесуэле, — заявила представитель МИД России.

Также в ведомстве сообщили о том, что американские компании вместе с союзниками работают над возможностью передать сторонникам Гуайдо крупную партию вооружения и боеприпасов к нему. Заявленные США намерения передать венесуэльцам гуманитарный конвой, считают в российском министерстве иностранных дел, создадут «удобный предлог для силового отстранения Мадуро от власти».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Дональд Трамп призывал военных Венесуэлы к добровольной капитуляции перед сторонниками Гуайдо.