«Талант не имеет границ»: Милонов поддержал высказавшихся о Крыме украинских певиц

, 11:48 Эксклюзивное интервью 36

Участницы группы Anna Maria отказались признавать «российскую агрессию».

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев, Пятый канал

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал украинских певиц из группы Anna Maria, которые во время интервью на одном из телеканалов Незалежной отказались признавать «российскую агрессию». Певицы заявили, что, по их мнению, Украина попросту утратила Крым.

— Исполнители очень часто понимают, что они там никому не нужны. На Западе, так называемых украинских исполнителей, объявляют, как русских. Слушатели у талантливых артистов будут и на Украине, и в России, — сказал Милонов.

Депутат отметил, что сейчас все меньше артистов из Украины критикуют Россию, поскольку почти ни у кого нет желания ввязываться в политику и ограничивать российских поклонников в возможности посетить их концерт.

Ранее Пятый канал сообщал, что ведущий передачи пригрозил девушкам их медийным статусом, однако претендентки на «Евровидение» Анна и Мария Опанасюк все равно придерживались только своего мнения, а позднее и вовсе отказались отвечать на вопрос о Крымском полуострове.

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