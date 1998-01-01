Сотрудница полиции, пригласившая стриптизершу в «подарок» коллегам, уволена

Сотрудница полиции, которая пригласила стриптизершу на торжественное мероприятие для мужчин-коллег, уволена из органов внутренних дел. Об этом сообщили в МВД по Республике Бурятия.

Женщина трудилась старшим дознавателем отдела дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ.

Ведомство начало проверку после появления видео, на котором присутствуют мужчины и женщины в полицейской форме. Все они сидят в актовом зале, когда внезапно появляется девушка, которая начинает раздеваться и оказывается в чулках и нижнем белье. Дальше — начинаются эротические танцы с использованием офисного стула.

В МВД по Республике Бурятия отметили, что за низкий уровень воспитательной работы объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю Управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику Управления МВД России по городу Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ.

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