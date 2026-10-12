Уже холодно, но еще не безопасно: когда завершится пик активности клещей

Эксперт Роспотребнадзора Алексеев: пик активности клещей завершится в октябре

Период активности клещей зависит от их вида и климата конкретного региона. Некоторые особи могут встречаться в лесах вплоть до октября, пока температура лесной подстилки не снизится до плюс 9–10 градусов. Об этом журналистам РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

По словам специалиста, у таежного клеща взрослые особи пробуждаются сразу после схода снега и до июля–августа. Однако у нимф — молодых особей — возможен небольшой подъем в конце лета. Эту фазу развития можно встретить вплоть до октября.

Активность лесного клеща сильно различается по регионам. На юге ареала взрослые особи паразитируют весь холодный период года, пока не наступит сухой летний сезон. В средней полосе опасаться их стоит в течение всего теплого времени года до осенних холодов.

Для защиты от клещей эксперт рекомендует носить закрытую одежду, обрабатывать ее специальными средствами и тщательно осматривать себя после прогулок на природе. Если укус произошел, клеща нужно правильно удалить и обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что осенью клещи в России могут задержаться дольше обычного из-за аномально теплой погоды. Период их активности продлится до устойчивых заморозков. Главную угрозу представляют микроскопические нимфы и трудно различимые самцы.

Осенний пик не слабее весеннего, но люди о нем забывают и обращаются к врачу слишком поздно. Зараженность боррелиями в отдельных регионах достигает 35%.

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